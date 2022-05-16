Як спілкування рятує життя за кордоном і як не потрапити до сексуального рабства

Як спілкування рятує життя за кордоном і як не потрапити до сексуального рабства

Громадяни України, які рятуються від війни за кордоном, можуть стати жертвами і потрапити до сексуального рабства. Для того, щоб не потрапити до нелюдських умов, потрібно спілкуватися, отримуючи потрібну інформацію про подальше місцеперебування.

У рамках спільної комунікаційної кампанії з Європейським Союзом та Міжнародною Організацією з міграції у сюжеті «Сніданку з 1+1» спеціалісти дали дієві поради, як убезпечитися.

35-річна Олеся планувала виїхати закордон і познайомилась із чоловіком, який пообіцяв надати житло, але це знайомтсво для неї ледь не закінчилося сексуальним рабством. Жінка зізнається, що через війну планує виїхати з країни. «Я не живу в зоні активних бойових дій, але час від часу щось прилітає і від цього дуже страшно, я вирішила переїхати до Угорщини», - розповіла вона.

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Жінка активно почала знайомитися з волонтерами, знайшла і надіслала оголошення про пошук квартири: «Мені відповів чоловік, що готовий надати житло, окрему кімнату в своїй квартирі за досить прийнятну ціну, наприклад, дешевше, ніж у Києві».

Олеся зраділа такій можливості та почала активно спілкуватися з хлопцем. Вони обговорювали роботу в Угорщині і ціни, а також іноземець давав чудові поради, як краще облаштуватися. Тому дуже швидко Олеся потоваришувала з угорцем.

«Потім почалися питання, з ким я їду і він сказав, що я можу жити навіть безкоштовно, якщо допомагатиму йому вести господарство», - додала Олена.

Аж раптом вже перед від’їздом з України угорець змінив умови. Допомога по господарству не влаштовувала чоловіка. Він поставив ультиматум і сказав, що я маю лягти з ним в ліжко і тільки тоді він дозволить мені проживати безкоштовно.

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То ж Олеся так і не виїхала з України. Парадоксально, але їй пощастило, каже спеціаліст програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець. «Вони пропонують вам щось і ви думаєте, як класно, як мені пощастило. Намагайтеся поменше розповідати про себе, а більше дізнаватися про цю людину і намагайтеся не погоджуватися одразу», - повідомила Ірина Мидловець.

Четвертий важливий маркер безпеки для переселенців – СПІЛКУВАННЯ. Не розповідайте нікому, де ви живете, з ким. Запам’ятайте – будь-яка особиста інформація може бути використана проти вас, а також не позичайте грошей. «Ці боргові зобов’язання часто призводять до того, що люди кажуть – а тепер ти маєш мені відплатити, а ти не маєш мені чим відплачувати, тому будеш надавати тоді сексуальні послуги або будеш тоді працювати безкоштовно», - констатувала спеціалістка.

Таким чином, на перший погляд просте спілкування може закінчитися для вас лихом. Зважуйте тверезо усі ваші рішення, а якщо сумніваєтесь – телефонуйте на гарячу лінію – 527.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527передусім