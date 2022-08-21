Як стати оператором надсучасного безпілотника: історія волонтерської льотної школи

Для ефективної роботи сучасних літальних апаратів потрібні знання: від метеорології до вміння складати маршрут. А кваліфікованих спеціалістів у цьому напрямку бракує. За місяць фахівці льотної школи випустили три десятки операторів безпілотників.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"За викладача тут пілот цивільної авіації, за плечима якого понад 20 років роботи у небі. Крайній рейс Андрія був з Європи - у ніч з 23 на 24 лютого. Наразі пілот не працює. Тож не вагаючись прийняв запрошення волонтерів влаштувати льотний лікнеп для військових. Він вчить їх керувати безпілотниками", - розповідає кореспондент.

Інженери, програмісти, які входять до світового топу, фахівці з аерокосмічного будівництва, та навіть банкир, який за за освітою радіофізик.

Коли Росія розпочала вже повномасштабное вторгенння, їм двох місяців вистачило, аби за допомогою новітніх технологій почати робити надсучасні безпілотники. Ці літальні апарати фактично недосяжні для ворожої ППО та інших засобів радіоелектронної боротьби. Адже зроблені із сучасних матеріалів, які у повітрі не розпізнають системи ворога. Апарати є, однак, бракує фахівців, які вже на передовій зможуть ефективно літати. Волонтери вирішили це виправити.

"Це візуально вроді така іграшка, але планування його завдання, місії по мапі+вони потребують майже таких же навичок, як і при керуванні великим літаком", - розповідає співзасновник банку Володимир Яценко.

Спочатку - теорія, надалі - практика. Професійним пілотам вистачає кількох днів, аби навчити хлопців керувати літальними апаратами: розвідувальниками, бомбардувальниками, корегувальниками. На трунуванні відпрацьовують усі ситуації, з якими можуть зіткнутися у реальному бою.

Програма навчання складена таким чином, щоб відпрацювати всі позаштатні ситуації, які можуть виникать в бойових умовах. Тобто противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби та глушить сигнали. Фахівці відпрацьовують це, щоб в бойових умовах знати і бути готовими.

Черга з охочих навчитися керувати безпілотниками розписана на кілька тижнів наперед. З порожніми руками військові на фронт не повертаються. Окрім знань, волонтери забезпечують і безпілотниками.

Нагадаємо, у Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

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