Як студентам і аспірантам оформити відстрочку від мобілізації: юристи оприлюднили алгоритм дій

Форма фінансування навчання (бюджетна чи контрактна) не впливає на право на відстрочку. ​

В Україні триває загальна мобілізація, але деекі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку.

Фахівці юридичної компанії INSEININ розповіли, як оформити відстрочку студентам та аспірантам.

Аспіранти, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти та отримують першу вищу освіту, мають право на відстрочку від мобілізації на весь період навчання. Це стосується також студентів бакалаврів та магістрів, які продовжують навчання після отримання ступеня бакалавра. Форма фінансування навчання (бюджетна чи контрактна) не впливає на право на відстрочку. ​

Однак, студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту, а також ті, хто навчаються на заочній формі, не мають права на відстрочку та можуть бути призвані на військову службу. ​

З 2025 року право на відстрочку від мобілізації мають лише аспіранти, які навчаються на денній формі.

Які документи потрібні для отримання відстрочки

Для підтвердження права на відстрочку студенти та аспіранти повинні надати до територіального центру комплектування (ТЦК) такі документи:​

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);

довідку з навчального закладу про навчання за денною або дуальною формою із зазначенням дати завершення навчання.

Відстрочка в "Резерв+" надається автоматично, після верифікації та подачі електронної заявки на послугу "відстрочка студенту, аспіранту".

Студент аспірант також може самостійно подати відповідні документи до ТЦК для оформлення відстрочки. Без офіційного підтвердження права на відстрочку особа може бути призвана на військову службу. ​

Нагадаємо, для подовження дії оформленої відстрочки більше не потрібно надсилати новий запит у застосунку "Резерв+", а достатньо лише оновити військовий документ.

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