Як студентам виїхати за кордон на навчання під час воєнного стану: в уряді дали чітку відповідь

Уряд ухвалив зміни, що дозволяють не лише дівчатам, а й хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільності.
Уряд оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. В уряді розповіли, що змінилося.
Відтепер студенти можуть навіть виїжджати за межі країни для навчання чи стажування. Раніше через воєнний стан здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Однак уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності.
Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;
- навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).
Потрібно підготувати такі документи:
- е-квиток студента;
- засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування;
- довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
Водночас у довідці мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.
Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Тобто призовний вік зменшено до 25 років.
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