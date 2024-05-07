Як студентам виїхати за кордон на навчання під час воєнного стану: в уряді дали чітку відповідь

Уряд ухвалив зміни, що дозволяють не лише дівчатам, а й хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільності.

Уряд оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. В уряді розповіли, що змінилося.

Відтепер студенти можуть навіть виїжджати за межі країни для навчання чи стажування. Раніше через воєнний стан здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата. Однак уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Уряд оновив правила перетину кордону для студентів / Фото: скриншот з відео

Потрібно підготувати такі документи:

е-квиток студента;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування;

довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Водночас у довідці мають бути відзначені підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів.

Які документи потрібно підготувати / Фото: скриншот з відео

Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Тобто призовний вік зменшено до 25 років.