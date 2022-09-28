Як сушити речі після прання вдома, коли холодно: сім дієвих порад

Взимку сушити речі після прання не так просто. В деяких будинках немає балкону, а в приміщенні сушіння одягу може негативно впливати на мікроклімат. ТСН.ua зібрав деякі хитрощі, як сушити речі вдома, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

В період затяжних дощів і взимку, коли висушити речі після прання на сонці немає можливості, звичайна процедура може викликати чимало проблем. Якщо просто вивісити вологий одяг в приміщенні - це згодом стане причиною появи цвілі на стінах, яка є небезпечною для здоров'я людей. Де сушити одяг, коли немає балкону або можливості винести речі на вулицю? Чи можна сушити одяг в кімнаті? Відповіді на ці запитання, а також про сім порад, які допоможуть впоратися з проблемою, читайте далі.

Краще уникати сушіння одягу в спальні чи вітальні

Якщо іншого вибору у вас просто немає, то можете сушити одяг в приміщенні. Однак, варто пам'ятати про деякі запобіжні заходи, які допоможуть запобігти цвілі та алергічним реакціям. Уникайне сушіння речей в таких кімнатах, де ви проводите найбільше часу - спальня, вітальня.

Сушарку краще розмістити в коридорі, кухні чи ванній кімнаті. Щоб не витрачати час на постійне розкладання сушарки, зверніть увагу на підвісний варіант, який можна повісити в ванній кімнаті. Такі сушарки займають мало місця і кріпляться на зручній висоті.

Додайте обертів своїй пральній машині

Восени та взимку краще виставляти на пральній машині максимальне відживання води. Додаткові оберти без проблем витримають джинси, постільна білизна, рушники, адже вони зазвичай виготовляються зі щільної тканини. Однак, варто пам'ятати, що не всі матеріали можуть витримати максимальне віджимання. Тому варто перед пранням перевірити інструкції щодо режиму сушіння, які часто викладені на етикетці.

Якщо ж після прання гарно струснути речі, можна легко позбутися зайвої вологи. Ця порада особливо корисна для делікатного прання без віджимання або ручного прання.

Спробуйте знайти максимально зручне місце

Варто подумати, де саме у вас буде стояти сушарка в домі. Це може бути постійне місце або ж ви будете її переставляти. Білизну краще сушити біля вікна, тоді на неї будуть потрапляти сонячні промені і одяг висохне швидше. Час від часу варто перевішувати речі, міняти їх місцями для рівномірного висихання.

На обігрівальний батареях чи над увімкненими газовими плитами сушити одяг не рекомендується. Через це ви можете отримати деформацію тканин. Якщо ви вирішили сушити одяг взимку на вулиці, рекомендовано додати у воду під час останнього полоскання невелику кількість солі. Так речі не будуть замерзати на морозі.

Подбайте про якість повітря

Якщо сушити речі в приміщенні, то в ньому буде значно погіршуватися якість повітря. Також сушіння в будинку провокує збільшення кількості пилу. Так відбувається тому, що у випраних, але погано віджатих речах може міститися до 2-3 літрів води. Волога поступово випаровується та насичує вологим повітрям приміщення, Як мінімум, ви будете відчувати, що вам важко дихати, а ще це може призвести до появи грибка.

Атмосфера повинна бути здоровою

Найкращим засобом для того, щоб свіже повітря потрапляло до приміщення, можна назвати відкриті вікна. Завдяки цьому ви зможете не перейматися через надмірну вологість та створити в домі більш приємну атмосферу. Тому під час сушіння речей після прання вікна краще тримати відкритими.

Контролюйте рівень вологи

Коли ви сушите випрану білизну в приміщенні, то в ньому значно підвищується рівень вологи. Це може стати причиною алергічних реакція та появи цвілі на стінах. Тому, якщо ви вирішили розмістити вологі речі у маленькій ванній кімнаті, краще відразу увімкнути вентиляційну систему.

Вентилятор можна використовувати для швидкого сушіння

Якщо сушильна машина для одягу вам не по кишені, можна використовувати звичайний вентилятор, який циркулює повітря. Так речі будуть сушитися в приміщенні набагато швидше. Також ви можете прати одяг невеликими партіями, щоб після прання він залишався більш сухим і висихав в кімнатних умовах без особливих проблем.