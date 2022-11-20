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Як доготривало зберігати крупи, щоб не завелися жучки, міль та інші шкідники: перевірені поради

Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
640
Час на прочитання
2 хв
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Як доготривало зберігати крупи, щоб не завелися жучки, міль та інші шкідники: перевірені поради

Як зберігати крупи

Чому у багатьох крупах заводяться шкідники, міль, як зберігати крупи, щоб такого не сталося, читайте в матеріалі ТСН.ua

Сьогодні багато українців запасаються продуктами довготривалого користування, серед них - різноманітними крупами  Але хоча термін зберігання круп великий, при неправильному зберіганні вони можуть звогчіти, в них можуть завестися харчова міль, різноманітні жучки, поява яких є бідою для будь-якої господині. Але це не завжди провина господині, часто крупи бувають зараженим личинками ще до фасування.

Що потрібно зробити з крупами перед зберіганням

  • Якщо є така можливість, купуючи в магазині крупи на вагу, звертайте увагу на зерна — чи немає жучків, злиплих частинок тощо.
  • При підозрі в  зараженні круп, а ще для профілактики, крупи краще перед зберіганням обробити. Можна провести термічну обробку — прожарити на сковороді, або  в духовці. Обробити можна і холодом. Для цього крупи потрібно помістити в морозильну камеру на декілька днів. Після цього крупу просіюють.

В чому зберігати крупи

  • Найкраще зберігати крупи в скляній тарі зі щільно закритою кришкою.
  • Керамічні чи металеві місткості також підходять для зберігання. Єдиний їх недолік — це те, що вони непрозорі та не можна побачити, якщо всередині коїться щось не те. 
  • Ні в якому разі не можна зберігати крупи в фабричному упаковуванні,  в пакеті, в якому ви принесли крупу з магазину. Так само не можна зберігати їх в поліетиленових пакетах.
  • Не можна зберыгати в пластикових контейнерах, рано чи пізно в них з'являться шкідники. 
В чому зберігати крупи / ©
В чому зберігати крупи

Як запобігти появі шкідників та молі в крупі

  • Зберігайте продукти лише у закритому вигляді, в сухому місці.
  • Використовуйте народні засоби для подовження життя круп. Покладіть до крупи зубчик часнику, або стручок гіркого перцю, до пшона — лавровий лист. 
  • В кухонну шафу де зберігаються крупи, покладіть лаванду або полин, материнку, гвоздику, м'яту.
  • Обов'язково періодично оглядайте місткості з крупами.
  • Протріть полички шафи оцтом.
  • Покладіть у шафу з крупами спеціальні пастки для молі.

Завелися жуки у крупі, чи можна її їсти

Якщо все ж таки у крупі завелися шкідники, жучки або личинки, їсти продукт не варто, це не дуже приємно та ще й небезпечно. Навіть якщо забрати шкідників, у крупах залишаться личинки та  продукти їх життєдіяльності. Тому найкраще, що можна зробити в такому випадку  — позбутися шкідників разом із середовищем проживання.

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Дата публікації
Перегляди
640
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