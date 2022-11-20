Як доготривало зберігати крупи, щоб не завелися жучки, міль та інші шкідники: перевірені поради

Сьогодні багато українців запасаються продуктами довготривалого користування, серед них - різноманітними крупами Але хоча термін зберігання круп великий, при неправильному зберіганні вони можуть звогчіти, в них можуть завестися харчова міль, різноманітні жучки, поява яких є бідою для будь-якої господині. Але це не завжди провина господині, часто крупи бувають зараженим личинками ще до фасування.

Що потрібно зробити з крупами перед зберіганням

Якщо є така можливість, купуючи в магазині крупи на вагу, звертайте увагу на зерна — чи немає жучків, злиплих частинок тощо.

При підозрі в зараженні круп, а ще для профілактики, крупи краще перед зберіганням обробити. Можна провести термічну обробку — прожарити на сковороді, або в духовці. Обробити можна і холодом. Для цього крупи потрібно помістити в морозильну камеру на декілька днів. Після цього крупу просіюють.

В чому зберігати крупи

Найкраще зберігати крупи в скляній тарі зі щільно закритою кришкою.

Керамічні чи металеві місткості також підходять для зберігання. Єдиний їх недолік — це те, що вони непрозорі та не можна побачити, якщо всередині коїться щось не те.

Ні в якому разі не можна зберігати крупи в фабричному упаковуванні, в пакеті, в якому ви принесли крупу з магазину. Так само не можна зберігати їх в поліетиленових пакетах.

Не можна зберыгати в пластикових контейнерах, рано чи пізно в них з'являться шкідники.

В чому зберігати крупи

Як запобігти появі шкідників та молі в крупі

Зберігайте продукти лише у закритому вигляді, в сухому місці.

Використовуйте народні засоби для подовження життя круп. Покладіть до крупи зубчик часнику, або стручок гіркого перцю, до пшона — лавровий лист.

В кухонну шафу де зберігаються крупи, покладіть лаванду або полин, материнку, гвоздику, м'яту.

Обов'язково періодично оглядайте місткості з крупами.

Протріть полички шафи оцтом.

Покладіть у шафу з крупами спеціальні пастки для молі.

Завелися жуки у крупі, чи можна її їсти

Якщо все ж таки у крупі завелися шкідники, жучки або личинки, їсти продукт не варто, це не дуже приємно та ще й небезпечно. Навіть якщо забрати шкідників, у крупах залишаться личинки та продукти їх життєдіяльності. Тому найкраще, що можна зробити в такому випадку — позбутися шкідників разом із середовищем проживання.

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