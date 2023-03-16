Як ТЦК і СП перевіряють ведення військового обліку на підприємствах

Через повномасштабне вторгнення Росії воєнний стан і мобілізація в Україні тривають. В цей період підприємства зобов'язані вести військовий облік. Як його перевіряють — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака, всі підприємства будуть перевіряти на предмет ведення військового обліку відповідно до постанови Кабміну №1487. Завдання це було покладене на СП і ТЦК.

Порядок проведення перевірок

Керівники підприємств будуть попередженні про початок перевірки по обліку не пізніше ніж за 10 днів до цього. Перевірятимуть таке:

трудова дисципліна під час прийняття на роботу і звільнення та відповідність інформування СП та ТЦК;

наявність відповідальних за військовий облік і належність ведення ними військового обліку;

організація, стан і результати звіряння облікових даних з ТЦК та СП;

стан забезпечення оповіщення і прибуття призовників, військовозобов'язаних і резервістів до відповідних СП чи ТЦК;

організація і стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на цьому підприємстві;

стан доведення до призовників, резервістів і військовозобов'язаних Правил військового обліку під особистий підпис і контроль за їх виконанням;

організація та результати усунення недоліків, які могли бути виявлені під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

Нагадаємо, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, мобілізацію передбачають накладення адміністративного штрафу на посадових осіб. Розмір штрафу залежить від рівня порушення і може сягати від 3400 до 8500 гривень.

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