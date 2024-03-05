Як тепер перевірятимуть військовозобов'язаних на кордоні: речник Держприкордонслужби дав відповідь

За словами Андрія Демченка, зараз усю інформацію можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг".

Реєстр "Оберіг" дозволяє прикордонникам виявляти підробки документів ТЦК та СП.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Держприкордонслужба разом з Міноборони налагодили обмін інформацією між базою даних ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Раніше прикордонникам, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, доводилося контактувати з представниками ТЦК та СП. Зараз цю інформацію можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг", – пояснив Демченко.

Речник Держприкордонслужби додав, що протягом останніх трьох тижнів прикордонники завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів, зокрема завдяки реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков пояснив, чи мобілізують зараз обмежено придатних та куди їх відправлять служити.

Читайте також: