Як TikTok впливає на військових: психолог "Азову" пояснив

Популярну соцмережу TikTok не оминули своєю увагою й українські військові. За короткими смішними відео може бути прихована небезпека. І зараз йдеться не лише про технологічну вразливість застосунку, але й про його психологічний вплив на людей.

Як пояснив офіцер служби психологічного супроводу 12-ї бригади особливого призначення НГУ "Азов" Олександр "Форбс" Гусаров, TikTok може надто сильно "розганяти мозок".

Військові на фронті й так перебувають під постійним тиском: вживають каву, енергетики. В результаті це призводить до того, що людина просто не може заснути, у неї трясуться руки.

"Він дуже тебе розганяє. Ти й так розіграний. Для тебе ранок починається з кави і цигарки. Потім ти починаєш пити енергетик, гортати цей застосунок і потім: а чому в мене руки трясуться? Чому я не можу заснути? Тому що у тебе розірваний мозок", — сказав офіцер в інтерв’ю "Армії TV".

Гусаров також зазначив, що TikTok краще блокувати на фронті.

Проте, зі свого боку ведучий Сергій Ліпко (колишній стендап-комік, який зараз служить у лавах ЗСУ) зазначив, що під час використання польських Starlink блокування не працює.

"Я не думав, що в мене якась залежність від TikTok, але коли ти їдеш на Схід, на ротацію, дійсно там оператори не можуть відкрити потрібний якийсь VPN. Я настільки далеко не заходжу. Проте якщо це сторінки з Польщі, він відповідно думає, що він в Польщі — можеш насолоджуватись. І я, коли місяць не був у TikTok, і потім заходжу — а там тобі стільки відео смішних скинули, там окреме життя. От доводиться книжки читати", — розповідає Ліпко.

Зі слів офіцера служби психологічного супроводу "Азову", для нас добре все те, що може допомогти. Проте, щоб заспокоїти себе, "заземлити", краще почитати книжку, погладити травичку, полежати на землі.

Довідка:

Китайський додаток TikTok з'явився 2018 року та доволі швидко став популярним, увійшовши до топ-3 найбільш завантажуваних мобільних застосунків. Ця соціальна мережа, побудована на коротких відео, змогла похитнути панування таких гігантів соціальних медіа, як продукти Meta і Twitter, принаймні в розрізі часу, який на неї витрачають користувачі. Наразі TikTok випереджає інші соцмережі за цим показником.

На початку 2020 року про TikTok заговорили на найвищому рівні в американській владі. Наративи навколо застосунку будувалися на звинуваченні його в тому, що доступ до даних його користувачів можуть мати китайські спецслужби.

Нагадаємо, захисник пояснив, що ніколи не можна говорити військовому, який повернувся з фронту.

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