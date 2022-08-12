Як тренується тероборона півночі України: у Командуванні ООС розповіли та показали фото

У районі відповідальності Командування Об’єднаних сил ЗСУ триває бойова підготовка підрозділів Сил територіальної оборони, що виконують завдання на Північному напрямку.

Зокрема, задля психологічної стійкості та готовності військових діяти в різних умовах та видах бою відпрацьовується обкатка бронетехнікою.

Про це повідомили у Командуванні Об’єднаних сил.

Так, під час тренувань військові короткими перебіжками ховаються до окопу, пропускають над собою бойову машину, а потім вражають ручною кумулятивною гранатою силовий відсік танка. Далі – чергою з автомата бійці знищують екіпаж бронемашини.

"Проходячи обкатку танком, у військовослужбовців загартовується витримка, зростає самоконтроль і дисциплінованість. Крім цього, у них формується неабияка впевненість у власних силах та зброї", – пояснив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Окрім того, під час тренувань українські захисники також навчаються тактичній медицині, працювати з мапами, отримують навички із вогневої та інженерної підготовки.

"Такі навчання дуже важливі, адже вони сприяють не лише здобуттю нових умінь, але й підвищенню обороноздатності й згуртованості особового складу", – зауважив Наєв.

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