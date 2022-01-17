Як у 1990-х: у Харкові "кримінальний авторитет" вимагав у бізнесмена $250 тисяч

Як у 1990-х: у Харкові "кримінальний авторитет" вимагав у бізнесмена $250 тисяч

54-річний зловмисник змушував місцевого підприємця віддати йому $250 тисяч вигаданого боргу в обмін на "спокійне ведення бізнесу".

У Харкові правоохоронці затримали "кримінального авторитета", який вимагав у місцевого підприємця 250 тисяч доларів, погрожуючи розправою.

Про це інформують пресслужби Нацполіції та Харківської обласної прокуратури.

54-річний зловмисник змушував місцевого підприємця віддати йому $250 тисяч вигаданого боргу в обмін на "спокійне ведення бізнесу". "Кримінальний авторитет" погрожував фізичною розправою та знищенням майна.

Вимагання та отримання частини коштів зафіксували поліцейські. Зловмисника затримали під час отримання грошей.

Національна поліція України

З місця події вилучили $150 тис. "Авторитетові" загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала російського "авторитета", який перебував у санкційних списках РНБО.

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