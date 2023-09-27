"Як у 90-ті": капітан ЗСУ про перегини у роботі ТЦК під час мобілізації

Військовий розкритикував деяких співробітників ТЦК, які хапають і затримують чоловіків просто посеред вулиці.

Капітан ЗСУ Сергій Алимов заявив, що деякі представники ТЦК перевищують свої повноваження під час мобілізаційних заходів.

Про це Алимов сказав у розмові з журналістом Юрієм Романенком.

Військовий розкритикував деяких співробітників ТЦК, які хапають і затримують чоловіків просто посеред вулиці. Алимов назвав це "90-ми роками, за що давали десять років". На його думку, такі дії можна розцінювати, як викрадення людини, за що існує кримінальна відповідальність – згідно зі ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (позбавлення волі на строк від 5 до 10 років).

Капітан ЗСУ нагадав, що навіть поліція має право затримувати людину максимум на 3 години, і якщо вина затриманого не доведена, то відпустити. В той час як деяких військовозобов'язаних можуть тижнями утримувати в ТЦК.

Алимов наголошує, що така ситуація б'є по репутації ЗСУ. Тому він виступає за введення електроних повісток.

Капітан ЗСУ Сергій Алимов /скриншот з youtub-каналу Юрія Романенка

Мобілізація у Києві і маленьких містечках: у чому різниця

"В нас мобілізація – право чи обов'язок, хочу-не хочу. В Києві я бачу "хочу-не хочу". А в маленьких містах люди не виходять на вулицю. В мене однокласника син просто три місяці не виходив на вулицю. Кажу: "відправ його в Київ". Він приїхав до Києва, знайшов роботу, працює і нікому тут не потрібен", – ділиться своїми спостереженнями Алимов.

Пропозиція військового: чоловіків старше 40 років "на нуль" не відправляти

Сергій Алимов вважає, що чоловіків старше 40 років не варто відправляти "на нуль", особливо в піхоту. За його словами, такі люди фізично "не тягнуть".

"До нас 24 січня зайшла штурмова група наша, щоби відбити (позиції. – Ред.). Всі – 50 років. Уявляєте, штурмовикам по 50 років. Вони підійшли на Верхні Дачі (біля Вугледара. – Ред.). Паркан 1,8 м. І ніхто не зміг перелізти через нього. Ставали "драбинкою", щоб перелізти. І були втрати. А молодь змогла б перелізти", – розповідає військовий.

Раніше екскомандир роти "Айдара", військовий експерт Євген Дикий заявив, що для перемоги потрібно мобілізувати ще пів мільйона людей.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Петро Черник пояснив, чи може виникнути така ситуація, коли до війська заберуть усіх чоловіків.

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