Як у Франції просувається підготовка до передачі винищувачів Mirage 2000: Умєров розповів

Рустем Умєров зазначив, що не хоче нічого анонсувати, тому що це робитиме французька сторона.

Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Брюсселя обговорив із міністром оборони Франції підготовку до передачі французьких винищувачів Mirage 2000. Процес підготовки йде за планом.

Про це заявив очільник українського оборонного відомства під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"Вони (НАТО – ред.) з нами, вони працюють з нами по різних треках – деякі публічні, деякі непублічні. Друге, вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. У нас кооперація на всіх рівнях до самого вищого рівня. Щодо "Міражів" (французький винищувач Mirage 2000 – ред.) спілкувалися з міністром оборони Франції, обговорили питання, коли, як проводиться співпраця. Просто не хочу це анонсувати, тому що це робитиме французька сторона. Більше того, я дуже вдячний їм, що вони зараз оснащують озброєнням і військовою технікою, готують нашу бригаду, і скоро вона вже буде у нас вдома", – повідомив Умєров.

Міністр оборони запевнив, що підготовка до передачі винищувачів відбувається за планом.

Раніше Умєров анонсував "велику ракетну програму" України.

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