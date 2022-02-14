Як у казці: у Рівному подружжя оригінально відсвяткувало паперове весілля (фото)

Сімейна пара вбралася в костюми казкових героїв.
У Рівному сімейна пара оригінально відзначила другу річницю сімейного життя. Вони знову освідчилися одне одному в коханні, вбравшись у костюми казкових героїв.
Про це повідомляють на сторінці Рівненського відділу ДРАЦС.
"Паперове весілля Юлії та Олексія або ж історія про повернення Капелюшника та Білосніжки. Річниця весілля – це привід знову відчути себе молодятами", - йдеться в повідомленні.
Як розповідає місцеве видання itvmg, "паперові молодята" побралися два роки тому. Оскільки обоє працюють у театрі ляльок, то й костюми для церемонії обрали казкові. Так само в костюмах були й гості.
На шлюбну церемонію пара разом із гостями пройшли костюмованою ходою від театру до ДРАЦСу.
Нагадаємо, що до Дня святого Валентина у Мін'юсті порахували, скільки одеситів зв'язали себе узами шлюбу та скільки пар розлучилися за останні шість років.
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