Як у Києві святкуватимуть Різдво і Новий рік: роз’яснення столичної влади

Під час зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.
У Києві буде встановлено новорічну ялинку без використання бюджетних коштів, а на Різдво та Новий Рік у столиці не заплановано жодних масових заходів.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.
Новорічна ялинка
У неділю, 3 грудня, на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Її відкриття відбудеться 6 грудня – у День святого Миколая.
Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування та електроенергію. Вона прикрашатиме місто до 10 січня.
Святкування
За рішенням, яке ухвалила Рада оборони Києва, на Різдво та Новий Рік у столиці не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань. Окремі заходи відбуватимуться на закритих локаціях - коштом меценатів та з дотриманням визначених заходів безпеки.
Сергій Попко закликав киян проявити самосвідомість і не використовувати піротехнічних заходів.
“Це заборонено законом і за це може настати відповідальність, а звукові та світлові сигнали можуть сприйматися як звуки вибухів, завдаючи шкоди психічному здоров’ю”, - наголосив він.
Комендантська година
На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.
Нагадаємо, головну новорічну ялику України ще навіть не встигли встановити на Софійській площі в Києві, а вона вже стала причиною відчайдушних сварок у соціальних мережах. Частина українців заявляє, що вони проти святкування новорічних свят, коли у країні триває війна, гинуть люди і гроші потрібні на закупівлю усього необхідного військовим.
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