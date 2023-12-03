Як у Києві святкуватимуть Різдво і Новий рік: роз’яснення столичної влади

Під час зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.

У Києві буде встановлено новорічну ялинку без використання бюджетних коштів, а на Різдво та Новий Рік у столиці не заплановано жодних масових заходів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.

Новорічна ялинка

У неділю, 3 грудня, на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Її відкриття відбудеться 6 грудня – у День святого Миколая.

Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування та електроенергію. Вона прикрашатиме місто до 10 січня.

Святкування

За рішенням, яке ухвалила Рада оборони Києва, на Різдво та Новий Рік у столиці не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань. Окремі заходи відбуватимуться на закритих локаціях - коштом меценатів та з дотриманням визначених заходів безпеки.

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Сергій Попко закликав киян проявити самосвідомість і не використовувати піротехнічних заходів.

“Це заборонено законом і за це може настати відповідальність, а звукові та світлові сигнали можуть сприйматися як звуки вибухів, завдаючи шкоди психічному здоров’ю”, - наголосив він.

Комендантська година

На період зимових свят комендантська година діятиме як завжди - з 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, головну новорічну ялику України ще навіть не встигли встановити на Софійській площі в Києві, а вона вже стала причиною відчайдушних сварок у соціальних мережах. Частина українців заявляє, що вони проти святкування новорічних свят, коли у країні триває війна, гинуть люди і гроші потрібні на закупівлю усього необхідного військовим.

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