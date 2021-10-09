Як у містах, так і в селах: у відділеннях "Укрпошти" запрацювали перші пункти вакцинації від COVID-19

Як у містах, так і в селах: у відділеннях "Укрпошти" запрацювали перші пункти вакцинації від COVID-19

Мобільні бригади будуть працювати у поштових відділеннях 8 та 9 жовтня.

У відділеннях "Укрпошти" запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації громадян від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Вакцинуватися можуть всі охочі – для цього потрібно просто зайти у відділення "Укрпошти", де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення в режимі реального часу. Вакцинація відбувається в рамках п’ятого етапу щеплення проти COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни зможуть вакцинуватися як в міських відділеннях "Укрпошти", так і в селах, де немає лікарень. Мобільні бригади вакцинуватимуть громадян тими препаратами, які наявні в тому чи іншому регіоні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинності через один місяць від дня його публікації. Зазначені працівники, які до того часу не пройдуть щеплення, не будуть допущені до робочих місць без збереження заробітної плати. Виняток зроблять для тих, хто має протипоказання до вакцинації.

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