Як у нацистських таборах смерті: у Мережі показали фото українця після двох років російського полону

У проєкті "Хочу жити" показали фото нацгвардійця Романа Горілика, який провів у російському полоні два роки.

Фото: Facebook-сторінка державного проєкту "Хочу жить"

Стан українця після російського полону – ці фото говорять самі за себе без будь-яких слів

Романа та ще 74 бранців вдалося повернути з російських катівень 31 травня 2024 року внаслідок обміну військовополоненими, хоча він і не брав безпосередньої участі у бойових діях.

Роман був старшиим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

89 із них досі утримуються у полоні, а РФ використовує їх для обміну на взятих у полон у бою російських окупантів.

"Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті", – зазначають у "Хочу жити".

За весь час перебування у російському полоні Романа Горілика та інших 74 військовополонених українців, повернутих за останнім обміном, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу", – йдеться в повідомленні проєкту.

Раніше слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, звільнена в результаті останнього обміну, показала світлини з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням".

Нагадаємо, що за цю зиму ООН зафіксувала страту окупантами 32 полонених, інших катували та ґвалтували.

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