"Як у себе вдома жили": росіянка розплакалася через вимушене переселення з Криму (відео)

Росіянка розплакалася через вимушене переселення з окупованого Криму після вибухів 9 серпня. Жінка в сльозах розповіла, як не хоче їхати з Алушти до Росії.

Відео її істерики опублікували в Мережі.

"Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно взагалі. Я звикла, тут як у себе вдома жили, настільки все душевно, по домашньому", - сказала росіянка, виїжджаючи з окупованої території.

Нагадаємо, вибухи в тимчасово окупованому Криму викликали серйозну паніку серед росіян на півострові, що спровокувало їхній активний виїзд звідти. Попри те, що протягом всього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад зацікавленості до туристичної зони Криму, після вибуху 9 серпня з’явились затори на виїздах з Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія-Сімферополь.

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