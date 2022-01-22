Як уберегтися від укусів змій та що робити, якщо укусив плазун: правила

Як уберегтися від укусів змій та що робити, якщо укусив плазун: правила

Одягайте відповідне вбрання.

Щороку жертвами отруйних змій стають десятки людей — переважно через власну необачність чи нерозважливість.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я

Як уберегтися від укусів змій

1. Одягайте відповідне вбрання.

Одягайте відповідний одяг, який захистить від укусів змій: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики.

2. Перевірте місце відпочинку.

Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію.

3. Не торкайтеся неперевірених об’єктів.

Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.

4. Не рухайтесь.

Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.

Що робити, якщо вас укусила змія

Потрібно якомога швидше потрапити до медичного закладу, адже тільки лікар може надати необхідну медичну допомогу.

У разі укусу змії надайте постраждалому домедичну допомогу:

1. Переконайтесь у відсутності небезпеки;

2. Забезпечте спокій та мінімум рухів;

3. Давайте постраждалому багато рідини (вода, чай тощо);

4. При укусах в область кінцівки — знерухомите її за допомогою імпровізованої шини (палиці, дошки);

5. Накладіть на місце укусу чисту, стерильну пов’язку;

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6. Якщо впевнені, що дія отрути нейротоксична (викликає параліч м’язів), — накладіть пов’язку, що тисне, вище місця укусу;

7. За можливості терміново транспортуйте постраждалого до медичного закладу;

8. Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Заборонено:

1. Намагатися видаляти отруту шляхом розрізання;

2. Намагатися припалювати місця укусу;

3. Вживати алкоголь.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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