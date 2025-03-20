Як убезпечитися від повторного нападу Росії: Верес назвав найкращий спосіб

Найбільшим ворогом для України є навіть не держава-агресорка, а самі українці, які схильні "їсти" один одного.

Найкращий спосіб убезпечити Україну від повторного нападу Росії після закінчення війни – це зберегти боєздатну армію і розвивати її краще, ніж це робиться зараз.

Таку думку висловив командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес в інтерв’ю DW.

При цьому він зазначив, що, на його погляд, найбільшим ворогом для України є навіть не держава-агресорка, а самі українці, які схильні "їсти" один одного.

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"Я не бачу в світі якоїсь країни, яка може знову прийти нас захопити… У нас найбільший ворог - це ми самі. Ми з'їмо самі себе. От просто треба не їсти, а треба зробити якісь реформи", - вважає військовий.

Головним завданням Кирило Верес вважає збереження сильної армії, яка повинна розвиватися навіть після закінчення бойових дій.

"Найголовніше треба зробити - зберегти боєздатну армію і розвивати її. Не так, як ми розвиваємо зараз. Точніше, ми її розвиваємо зараз, бо у нас ідуть активні бойові дії. А щоб і потім, навіть коли не буде активних бойових дій, щоб вона розвивалася, розвивалася і розвивалася", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає українську армію найбільш сильною у Європі.

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