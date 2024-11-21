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Як учні України можуть отримати 10 000, 20 000 та 50 000 грн за свої знання? Новини компаній

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Як учні України можуть отримати 10 000, 20 000 та 50 000 грн за свої знання?

Відкрита реєстрація на Всеукраїнську онлайн-олімпіаду “Квести І Тести” для учнів 3-10-х класів.

Загальний призовий фонд олімпіади становить 640 000 грн. Тож ТОП 3 переможці зі свого класу-предмету отримують:

  • 50 000 грн за перше місце
  • 20 000 грн за друге місце
  • 10 000 грн за третє місце.

Окрім цього, всі учні, які потрапили у II етап олімпіади отримують цінні подарунки. 

Перший етап олімпіади відбудеться вже 29 листопада, а зареєструватись на олімпіаду можна на сайті компанії - КІТ.

Що таке КІТ?

Всеукраїнська онлайн-олімпіада КІТ (“Квести і Тести”) проходить вже не вперше; це відома ініціатива для школярів України від розробників платформи електронного журналу та щоденника - НІТ (“Навчання і Технології”). 

Олімпіада розрахована на учнів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. Кожна з цих категорій проходить тестування за певним напрямом (предметом):

  • 3-4 класи: мультипредметний тест (Мистецтво, Я досліджую світ, Логіко-математичний блок, Українська мова);
  • 5-6 класи: мультипредметний тест (Англійська мова, Природознавство, Мистецтво, Логіко-математичний блок); 
  • 7-8 класи: Англійська мова;
  • 9-10 класи: Математика.

Вартість ранньої реєстрації на олімпіаду - 129 грн. (до 21 листопада включно, опісля вартість реєстрації становитиме 149 грн.)

Нагородження переможців II-етапу олімпіади “Квести І Тести”  / ©
Нагородження переможців II-етапу олімпіади “Квести І Тести” 

Як проходить олімпіада?

Перший етап олімпіади пройде онлайн 29 листопада. За результатами І етапу олімпіади по 10 учасників з кожної паралелі 3-10-х класів, які дали максимальну кількість правильних відповідей у найкоротший термін, будуть запрошені до участі в ІІ етапі. 

Другий етап (фінал) олімпіади відбудеться у святковій атмосфері в м. Львів, яку КІТ організовує для фіналістів . У безпечному просторі на учасників чекатимуть цікаві завдання й нагороди.  

Організатори пропонують компенсацію (до 1000 грн) на проїзд до Львова для участі у фіналі. (Для фіналістів, які проживають за межами Львівської області).

А як відубувається другий етап олімпіади, можете переглянути ТУТ.

Реєстрація доступна для всіх бажаючих. Зареєструватись на олімпіаду можете на сайті компанії “Навчання і Технології”.

Можливість подати заявку на участь є до 29 листопада 8:45 год. включно. 

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