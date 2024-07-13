Як ухилянти ховаються від мобілізації: усі деталі гучних випадків

Отримав повістку і 9 місяців ховався від мобілізації, втік з армії та рік переховувався, відмовився від мобілізації, бо "бусом привезли до ТЦК", отримав повістку і став "свідком Єгови" і – наговорив ТЦК такого, що п’ять військових частин відмовилися від військовозобов’язаного.

Що тільки не вигадують українські чоловіки аби уникнути мобілізації. Однак, не завжди такі історії закінчуються хепі ендом. Усі деталі гучних випадків – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

9 місяців ухилявся від мобілізації

В Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав "бойову" повістку, проте 9 місяців переховувався від мобілізації. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області. Як виявилося, в березні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. А у вересні 2023 року йому дали "бойову" повістку для відправлення на військову службу, проте житель Прикарпаття 9 місяців ховався від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "кається у скоєному, однак проходити службу в ЗСУ не бажає, оскільки боїться за своє життя, і просить його суворо не карати. Повідомив, що зараз розлучений, однак має на утриманні одну малолітню дитину. На суді такі пояснення чоловіка враження не справили, тому бідолаху визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року позбавлення волі.

Втік з армії та рік переховувався

Інший мобілізований з Івано-Франківська втік із частини і рік ховався від служби в армії. Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, оскільки він самовільно покинув військову службу та рік був вдома. Про це йдеться у вироку Заводського районного суду м. Запоріжжя. За даними суду, мобілізований солдат з Івано-Франківська 1 березня 2023 року покинув місце служби та не повертався назад аж до березня 2024 року. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

"Будучи військовослужбовцем на посаді водія 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини у військовому званні "солдат" 1 березня 2023 року не з`явився вчасно без поважних причин з лікувального закладу до місця несення служби та ухилявся від неї за місцем свого проживання. Вчинив протиправні дії через низький психо-емоціональний стан, стан свого здоров`я, оскільки був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях", - йдеться в повідомленні.

Бусом привезли до ТЦК

А на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо його "бусом привезли до ТЦК". За відмову чоловік поплатився – 3 роки позбавлення волі. Як виявилося, чоловік у травні 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК та ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав, проте заявив, що того дня він прибув до військкомату, проте запізно та не заходив усередину, бо боявся, що його одразу відправлять до армії. Чоловік заявив, що працівники ТЦК "бусом його завезли на ВЛК, яка нібито швидко визнала підсудного придатним до мобілізації".

Чоловік наполягав, що в нього є проблеми з рукою. Однак, на суді такі пояснення не спрацювали.

"Суд не вбачає підстав для врахування пом`якшуючої обставини - щирого каяття обвинуваченого, який заявив про це у судових дебатах. Так, щире каяття це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину", - йдеться в повідомленні.

Покаявся та прийшов до ТЦК

Ще один гучний випадок стався на Миколаївщині. Там мобілізований втік зі служби, але через майже рік сам прийшов до ТЦК. Про це йдеться у вироку Новобузького районного суду Миколаївської області. За даними суду, молодший сержант у серпні 2022 року втік з місця дислокації та уникав служби до червня 2023 року. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

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Він пояснив що, "усвідомлюючи, що скоїв, та бажаючи продовжити військову службу, він добровільно прийшов до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки". Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст. 407 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців перебування в дисциплінарному батальйоні.

Що говорити, щоб не мобілізували?!

Однак, є й такі кмітливі ухилянти, які силою слова можуть переконати не брати на військову службу. У Хмельницькій області чоловік вигадав, що казати, щоб його не мобілізували! Від нього відмовились цілих п’ять військових частин! Так, таке теж, виявляється, може бути.

Ба більше, чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 2023 року прийти до ТЦК, проте тривалий час йому вдавалося ухилятися від служби в армії. Про це зазначено у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Що ухилянт говорив у ТЦК

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що "отримав повістку про виклик на 01.03.2023, проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК - не з`явився". Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу.

Працівник ТЦК пояснив на суді, що чоловіка возили у 5 різних військових частин, проте він "постійно скаржився на свій стан здоров`я, вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв". Таким чином його відмовлялись брати на службу. Хоча дійсно про матір військовозобов’язаний не збрехав.

Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Отримав повістку і став "свідком Єгови"

Переодягаються у жінок, перепливають Тису, шукають фіктивних дружин і цей перелік можна продовжувати довго. Поки одні воюють, інші продумують план втечі. Таких меншість та все ж, вони є. Однак, не врятувала від мобілізації чоловіка на Волині навіть віра.

У Волинській області до майже 2-х років обмеження волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що був членом релігійної організації "Свідків Єгови" та не може воювати. За даними суду, чоловіка 12 жовтня 2022 року визнали придатним до військової служби. 8 грудня 2023 року він отримав повістку для відправлення у військову частину на 11 грудня.

Того дня чоловік прийшов до ТЦК і відмовився від мобілізації. На суді він провину визнав та розкаявся. Житель Волині заявив, що "з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", однак у березні 2022 року виключений з неї і з того часу докладає зусиль, щоб повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця релігійна організація.

Примітно, що члени релігійної організації підтвердили, що чоловіка виключили зі спільноти через порушення законів Біблії. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 6 місяців обмеження волі.

Раніше ми розповідали усі деталі шокувальних схем ухилення від мобілізації.

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