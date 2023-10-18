Як ухилянти придумують нові способи для втечі за кордон: СБУ ліквідувала ще 4 схеми

Правоохоронці заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Про це передає пресслужба СБУ.

Організатори цих схем пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути призову та виїхати за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі "послуги" коштували від $3 до 12,5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

Вилучені кошти

Правоохоронці запобігли нелегальному переправленню до країн Євросоюзу понад сотні потенційних призовників.

Одеса

В Одесі взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності.

Далі ухилянти тікали за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

Неодруженим "клієнтам" пропонували зареєструвати фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність.

Закарпаття

Затримано мешканця Берегівського району, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості "послуг" входили рятувальні жилети.

Щотижня він переправляв за кордон 5 осіб.

До вартості "послуг" входили рятувальні жилети, які видно на затриманих ухилянтах / Фото: СБУ

Івано-Франківська область

Посадовець місцевого військкомату разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Зловмисників затримано.

Крім того, на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші "приписували" своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

За всіма викритими фактами тривають розслідування.