Як ухилянти втікають із України: прикордонники назвали "найпопулярніші" маршрути

У ДПСУ зауважили, що кількість спроб незаконного перетину не збільшується та не зменшується.

Українські прикордонники щодня фіксують випадки втечі військовозобов'язаних із України.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону у неділю, 28 січня.

За його словами, ухилянти обирають два шляхи втечі. Це:

"зелені" ділянки кордону, які за межами пунктів пропуску, в тому числі по річках; через пункти пропуску з підробними документами.

За його словами, кількість спроб незаконного перетину не збільшується та не зменшується.

"Якщо говорити про "зелену" ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску - це кордон з Польщею, бо на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік", - зазначив він.

Нагадаємо, у ДПСУ розкрили ще одну схему втечі військовозобов'язаних. Зокрема, стало відомо, що таксист вивозив ухилянтів до Румунії.

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