Як Україна боротиметься з втікачами за кордон: Зеленський дав відповідь

Правоохоронні органи напрацьовують рішення, як посилити контроль та відповідальність за незаконний перетин кордону.

Через два тижні уряд має отримати напрацювання правоохоронців та прикордонників щодо запобігання незаконному перетину державного кордону особами, які намагаються уникнути мобілізації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

"Є прийняті кілька рішень. Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. Що може бути, як з цим боротися – це виклики і велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері. Тоді будемо розуміти, як можна посилити і контроль, і відповідальність", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, очікувані рішення щодо втікачів за кордон стосуватимуться не тільки самих фактів незаконного виїзду з країни, а й антикорупційної програми.

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