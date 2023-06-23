Як Україна готується до ймовірного теракту на ЗАЕС: розгорнуто штаби, що робити людям

Клименко наголосив, що у разі теракту на станції слід буде зачинитися у приміщенні приблизно на добу. Після цього буде повідомлено про можливість перейти до якогось укриття або ж про евакуацію.

На випадок теракту на Запорізькій АЕС українські правоохоронці та рятувальники готуються до ліквідації наслідків, уже розгорнуті штаби.

Про це голова МВС України Ігор Клименко повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 23 червня.

На тлі можливого російського теракту на ЗАЕС Клименко наголосив, що перш за все, українцям слід зберігати спокій.

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"Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міністерства енергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації із ЗАЕС", – запевнив міністр внутрішніх справ.

Клименко повідомив, що МВС 23 червня розгорнуло роботу відповідних штабів, де працюватимуть енергетики, працівники ДСНС, поліція і медики.

Як діяти в перший день у разі теракту на ЗАЕС

Голова МВС наголосив на важливості донести до українців правила поведінки у разі надзвичайної події. Так, у разі теракту на ЗАЕС, найважливішим буде перший день, коли радіаційний фон буде найвищим.

"Що стосується Запорізької АЕС, той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатися приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", ­– пояснив Клименко.

Якщо не буде евакуаційних заходів, слід зачинитися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, ущільнити всі отвори у будинках змоченою водою тканиною чи скотчем.

Які навчання будуть проведені

Міністр анонсував, що найближчими днями відбудуться навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію.

"Все обладнання щодо виміру радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби, для того щоб ми чітко могли зреагувати на будь-які виклики", – сказав голова МВС.

Як можна буде виїхати з зони ураження

Клименко повідомив, що всі охочі виїхати з території ураження в разі теракту на ЗАЕС, будуть забезпечені відповідним транспортом.

"Біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно. Не завжди ми це афішуємо. Але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Будемо працювати в тісній взаємодії з населенням та інформувати про всі наші кроки, які будемо вживати на відповідній території", – розповів міністр.

Він уточнив, що йдеться про 50-кілометрову зону по радіусу навколо атомної електростанції: "Якщо ми беремо і правий, і лівий берег – це приблизно пів мільйона населення".

Як захиститися у разі теракту на ЗАЕС

Як пояснив Клименко, радіація – за великим рахунком пил, від якого на вулиці можна захиститися за допомогою звичайного респіратора чи маски, як це було під час COVID-19.

"Це все, що необхідно знати. І, звичайно, – дивитися за ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати", – поінформував очільник МВС.

Він знову наголосив, що у разі теракту слід буде зачинитися у приміщенні. Про можливість перейти до якогось укриття фахівці інформуватимуть додатково.

"Перше – треба закупоритися вдома до однієї доби. Тобто до того часу, як місцеві органи влади, цивільного захисту нададуть відповідні розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, чи по іншій території. Тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, який втратить найбільшу свою концентрацію протягом доби", ­– розповів Клименко.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Очільник розвідки Кирило Буданов напередодні повідомив, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Йдеться про замінування ставка-охолоджувача станції. В разі підриву ставка і виведення з ладу системи охолодження, на станції можуть виникнути суттєві проблеми, попередив керівник ГУР.

Згодом президент Володимир Зеленський попередив, що РФ готується влаштувати теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Для цього ворог вже підготував усе необхідне. Глава держави наголосив, що світ може запобігти трагедії, деокупувавши ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ, яка побувала на ЗАЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС, не зафіксувала там замінування ставка-охолоджувача, однак повідомила, що станція замінована за периметром та подекуди всередині.

Через загрозу теракту на ЗАЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС на 23 червня заплановане засідання Ради Безпеки ООН, яке ініціювали США.

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