Як Україна захищає свої літаки F-16: ЗМІ дізналися про "маленькі хитрощі" військових

Українські ВПС використовують автодороги замість злітно-посадкових смуг на аеродромах, щоб вберегти свої винищувачі від ворожих атак.

Україна намагається знизити ризики ураження нещодавно отриманих від Данії та Нідерландів винищувачів F-16. Для цього військові використовують замість злітно-посадкових смуг звичайні автодороги.

Про це повідомив французький телеканал LCI з посиланням на відео, отримане від колишнього військового льотчика Ксав'є Тютельмана.

Видання зазначає, що використання авіабаз було б необачним, оскільки ворог, безумовно, знає, де вони розташовані. Тому українські військові фактично перетворили на злітно-посадкові смуги певні ділянки доріг, якими зазвичай їздять автомобілі.

"Є кілька кілометрів, на яких більше немає центральних роздільників, а самі дороги укріплені та розчищені", – підкреслив Тютельман.

Французький генерал Мішель Яковлефф, ексзаступник начальника штабу Shape (НАТО), заявив, що не здивований таким рішенням українського військового командування. Він зазначив, що такі методи вже використовувалися в минулому в інших країнах. З іншого боку, зльоти в таких умовах виявляються ризикованішими, ніж на традиційних злітно-посадкових смугах, які мають відповідну розмітку і спеціально призначені для приймання літаків.

Нагадаємо, Україна під час відбиття російської масованої атаки 26 серпня втратила один з винищувачів F-16. Аналітики ISW зазначили, що втрата техніки та літаків під час бойових операцій є закономірним і очікуваним явищем.

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