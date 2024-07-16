Як українці борються зі спекою на тлі енергетичної кризи – Reuters

Мати двох маленьких дітей розповіла кореспондентам, як її родина рятується від спеки під час відключень.

Регулярні російські авіаудари знищують енергетичну систему України, що вже призвело до багатогодинних відключень світла як вдень, так і ввечері. До цього додається аномальна спека.

Редактори Reuters поспілкувалися із містянами щодо надзвичайної ситуації.

"Маргарита Захарчук, 43 роки, охолоджує свою однорічну доньку Василису в раковині у ванній кіснаті надзвичайно спекотного дня під час відключень електроенергії в Києві... Подекуди, ввечері, Маргарита блукає своїм районом під час спеки, чекаючи, поки відновиться електрика, щоб піднятися ліфтом до своєї квартири на 12-му поверсі", — розповідають кореспонденти.

Як поділилася з ними жінка, на вулиці доводиться перебувати до 22-ї години. Її повсякденне життя розділене на часові періоди: з електрикою і без.

"Загоряється світло, і ти починаєш все робити: прати, прасувати, готувати, заряджати всі свої пристрої", — каже киянка і додає, що для переїзду з міста поки немає можливостей.

Зі спекою зростають і ціни

Ціни в україні зростають, адже продавцям потрібно покрити витрати на експлуатацію генераторів і запобігти псуванню продуктів.

"Екстремальна спека також завдає значних збитків економіці України: 16 липня державні синоптики надали прогноз щодо урожаю пізніх культур. За їхніми словами, він може впасти на 30% у центральних, південних і східних областях України", — розповідають кореспонденти.

Нагадаємо, відключення світла можуть стати звичним явищем для українців. Про це написало західне видання The Economist. Зазначається, що це може статися вже найближчим часом через значну руйнацію енергосистеми та брак грошей й часу на відновлення.

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