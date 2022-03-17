Як українці можуть отримати виплати за лікарняними, допомогу на поховання та декретні гроші

Як українці можуть отримати виплати за лікарняними, допомогу на поховання та декретні гроші

У зв'язку з бойовими діями по всй Україні працівники, які не встигли отримати розрахунок за листки тимчасової непрацездатності, так само як і декретні виплати, допомогу на поховання і змінили місце проживання, можуть самостійно звернутись до Фонду соціального страхування України. Як це зробити, розповідає ТСН.ua

Пресслужба Фонду соціального страхування України повідомляє, що застрахована особа, яка евакуювалася, може отримати:

допомогу по тимчасовій втраті працездатності;

допомогу по вагітності та пологах;

допомогу на поховання.

Як отримати виплати, куди звертатися?

Щоб отримати допомогу потрібно звернутися до найближчого відділення Фонду. Це або за місцем реєстрації, або у найближе відділення Фонду соціального страхування на території перебування працівника.

Фонд соціального страхування України опублікував перелік своїх відділень, які здійснюють прийом на території України. Подивитись можна за посиланням. Список оновлюється.

Куди будуть нараховані кошти?

Гроші перераховуються на банківську картку застрахованого або на спеціально для цього відкритий поточний рахунок.

Які документи необхідні для отримання допомоги?

Для призначення виплати застраховані особи повинні мати при собі:

паперовий листок непрацездатності або е-лікарняний,

копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу,

номер облікової картки платника податків,

якщо є і інші документи передбачені нормативною базою.

Увага. Довідка про перебуванні на обліку як внутрішньо переміщеної особи не потрібна.