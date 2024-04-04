Як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити – опитування

Соціологи з’ясували ставлення українців до мобілізації.
36% відсотків українців вважають рівень мобілізації в Україні недостатнім.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.
Результати соцопитуввання щодо оцінки рівня мобілізації:
- 36% назвали рівень мобілізації недостатнім,
- 30% – достатнім,
- 19% – занадто високим,
- 15% – не визначилися.
У віковому розрізі
Серед громадян, які мають понад 60 років:
- 51% назвали рівень мобілізації недостатнім,
- 21% – оптимальним,
- 10% – занадто високим.
Вікова група 18-29 років:
- 20% опитаних – назвали рівень мобілізації недостатнім,
- 45% – оптимальним,
- 29% – занадто високим.
Також українців запитали, чому люди не хочуть мобілізуватися.
З числа тих, хто назвав рівень мобілізації занадто високим, 24% назвали страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності, 13% – через несправедливу мобілізацію, 13% – брак техніки, амуніції та зброї, 12% – недовіру до влади, 10% – корупцію.
У спонтанних відкритих відповідях на запитання про те, які основні причини, чому українці не хочуть мобілізуватися до ЗСУ:
- Перше місце – страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
- На другому місці – "несправедлива мобілізація".
- На третьому – брак техніки, амуніції та зброї.
Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.
Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Раніше соціологи з'ясували, як українці ставляться до ідеї проведення виборів під час війни.
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