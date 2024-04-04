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Як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити – опитування

Як українці оцінюють рівень мобілізації і пояснюють небажання служити – опитування

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Соціологи з’ясували ставлення українців до мобілізації.

36% відсотків українців вважають рівень мобілізації в Україні недостатнім.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

Результати соцопитуввання щодо оцінки рівня мобілізації:

  • 36% назвали рівень мобілізації недостатнім,
  • 30% – достатнім,
  • 19% – занадто високим,
  • 15% – не визначилися.

У віковому розрізі

Серед громадян, які мають понад 60 років:

  • 51% назвали рівень мобілізації недостатнім,
  • 21% – оптимальним,
  • 10% – занадто високим.

Вікова група 18-29 років:

  • 20% опитаних – назвали рівень мобілізації недостатнім,
  • 45% – оптимальним,
  • 29% – занадто високим.
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Також українців запитали, чому люди не хочуть мобілізуватися.

З числа тих, хто назвав рівень мобілізації занадто високим, 24% назвали страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності, 13% – через несправедливу мобілізацію, 13% – брак техніки, амуніції та зброї, 12% – недовіру до влади, 10% – корупцію.

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У спонтанних відкритих відповідях на запитання про те, які основні причини, чому українці не хочуть мобілізуватися до ЗСУ: 

  • Перше місце – страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності,
  • На другому місці – "несправедлива мобілізація".
  • На третьому – брак техніки, амуніції та зброї.
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Дослідження проводилося по всій території України (крім окупованих територій) з 17 до 21 лютого 2024 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.2%.

Опитування фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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