Як українці сприймають мирні переговори без участі Києва – опитування

Українці підтримують прямі переговори України з РФ, але категорично проти, щоб будь-які рішення ухвалювались без участі Києва.

Абсолютна більшість українців категорично проти (91%) переговорів США та РФ щодо припинення війни без участі Києва.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року.

"Українці, вважають, що нормалізація стосунків між цими країнами має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському Союзу", – йдеться на сайті соціологічної групи.

Водночас останнім часом все більше українців (64%) вважають, що прямі переговори між Україною та Росією необхідні. З 1200 респондентів, які взяли участь в опитуванні, 81% впевнені, що війну можна закінчити дипломатичним шляхом, якщо залучити до переговорів інші країни та знайти компромісне рішення.

Крім того, переважна більшість опитаних (83%) заявили, що Україна може погодитися на припинення вогню лише тоді, коли отримає дієві гарантії безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в участи Зеленського у переговорах немає потреби. На думку Трампа, у президента України було три роки, щоб домовитись з Путіним.

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