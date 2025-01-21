Як українці ставляться до повернення біженців з-за кордону: результати соцопитування

Незважаючи на складнощі війни, більшість українців зберігають позитивне ставлення до біженців, готові підтримати їхнє повернення.
Українці сподіваються, що ті, хто був змушений виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть повернутися додому. Багато співвітчизників прагнуть зберегти єдність і підтримку, попри труднощі війни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
"Повністю толерантним є ставлення 47% опитаних, ще майже 40% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13%", - йдеться у дослідженні.
Нове дослідження показало, що ставлення українців до біженців залишається переважно позитивним. Результати узгоджуються з даними вересня 2022 року, коли 90% громадян висловили розуміння і не засуджували біженців. Експерти відзначають, що лише 13% негативного ставлення не є тривожним фактором. Зокрема, 87% українців готові прийняти біженців до свого найближчого оточення, що свідчить про загалом сприятливу ситуацію щодо цього питання в суспільстві.
Ставлення українців до біженців залишається стабільним, з незначними змінами між результатами березня 2023 року та теперішніми даними.
Нагадаємо, що у грудневому опитуванні 2024 року КМІС українці розповіли, скільки ще готові терпіти тягар війни.
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