Як українці ставляться до повернення біженців з-за кордону: результати соцопитування

Українці сподіваються, що ті, хто був змушений виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть повернутися додому. Багато співвітчизників прагнуть зберегти єдність і підтримку, попри труднощі війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Повністю толерантним є ставлення 47% опитаних, ще майже 40% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%). Не хотіли б їх бачити в Україні лише 13%", - йдеться у дослідженні.

Нове дослідження показало, що ставлення українців до біженців залишається переважно позитивним. Результати узгоджуються з даними вересня 2022 року, коли 90% громадян висловили розуміння і не засуджували біженців. Експерти відзначають, що лише 13% негативного ставлення не є тривожним фактором. Зокрема, 87% українців готові прийняти біженців до свого найближчого оточення, що свідчить про загалом сприятливу ситуацію щодо цього питання в суспільстві.

Ставлення українців до біженців залишається стабільним, з незначними змінами між результатами березня 2023 року та теперішніми даними.

Нагадаємо, що у грудневому опитуванні 2024 року КМІС українці розповіли, скільки ще готові терпіти тягар війни.

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