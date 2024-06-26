Як українці ставляться до проведення загальнонаціональних виборів до завершення війни – опитування

Громадяни висловили свою думку щодо проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни.

Лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. У вересні 2023 року цей показник був меншим – 15%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби центру "Разумкова", що що проводилося від 6 по 12 червня 2024 року.

Негативно до проведення загальнонаціональних виборів ставляться 59% опитаних (вересень 2023 р. – 64%).

Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади.

Так, серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, лише 11,5% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє – 34%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість – 47% – не підтримують ідею таких виборів. Серед тих, хто довіряє – 72%.

"Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (46%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023 р. – відповідно 40% і 9%)", - кажуть соціологи.

Нагадаємо, соціолог дав неочікувану відповідь про те, наскільки українці зараз підтримують мобілізацію.

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