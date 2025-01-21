Як українці ставляться до російськомовних громадян: результат опитування

Ситуація зі ставленням до російськомовних громадян України за півтора року не змінилася.

В Україні більшість громадян (83%) готові допускати російськомовних жителів до свого оточення.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 49% українців відповіли, що готові допустити російськомовних жителів до свого оточення. Ще 34% опитаних погодилися, що російськомовні мають жити в Україні.

"Тобто 83% населення готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення. Ксенофобне ставлення до них мають 17%", – йдеться у повідомленні КМІС.

Соціологи додали, що різниця з результатами опитування у березні 2023 року незначуща. Ситуація зі ставленням до російськомовних громадян України за півтора року не змінилася.

Опитування КМІС було проведене упродовж 20 вересня – 3 жовтня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю у всіх підконтрольних державі регіонах України було опитано 989 респондентів віком від 18 років.

До слова, у грудневому опитуванні 2024 року КМІС українці розповіли, скільки ще готові терпіти тягар війни.

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