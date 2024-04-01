Як українці ставляться до ухилянтів: суспільство розділилося на два табори

Деякі українці зізналися, що відчувають сором за співвітчизників, які під час повномасштабної війни ховаються від мобілізації. Водночас дехто вважає, що ухилянтів можна зрозуміти, адже “ніхто не хоче помирати”.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Їх представили на пресконференції в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

Соціологи зазначили, що суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. З одного боку, більше ніж половина респондентів (53,9%) згодні з твердженням “тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти — ніхто не хоче помирати”. Не згодні з цим лише 17,2%, і ще близько 29% не мають чіткої відповіді. Найбільшу лояльність у цьому питанні готові проявити жителі південних областей, серед яких понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

Як українці ставляться до ухилянтів / Скриншот

Водночас фахівці зафіксували, що близько 43% респондентів “відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації”. Серед жителів південних регіонів таких майже 50%.

Як українці ставляться до ухилянтів / Скриншот

“Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися й на рівні суспільної свідомості, й у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації”, — дійшли висновку експерти.

Опитування проводилося методом очних (face-to-face) інтерв'ю та охопило 2000 респондентів віком від 18 років і старше, які проживають на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України, похибка становить 3,2%.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили мікроавтобус, водій якого намагався вивезти за кордон п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків. За свою поїздку вони заплатили перевізникові по 8 тисяч доларів кожен.

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