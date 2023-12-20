Як українці відзначають церковні свята після переходу на новий календар: дані опитування

Позитивно ставляться до переходу на новий календар 82% вірних УГКЦ і 62% вірних ПЦУ.

50% серед тих, хто відносить себе до християн, ставляться позитивно до рішення Православної Церкви України (ПЦУ) та Української Греко-католицької Церкви (УГКЦ) перейти на Новоюліанський календар.

Про це свідчать результати соцопитування "Центру Разумкова".

Негативно до переходу на новий календар поставилися 15% респондентів,

байдуже — 14%,

не розуміють, що це означає — 9%,

вагалися з відповіддю — 11%.

Позитивне ставлення до цього рішення висловили 75% респондентів у Західному регіоні, 45% — у Центральному регіоні, 40% на Півдні і 28% — на Сході.

Негативно — від 6% на Заході до 24% на Сході. На Сході найбільшою є сумарна частка респондентів, яким це байдуже, або які не розуміють, що це означає, чи вагалися з відповіддю (48,5%).

Позитивно ставляться до переходу на новий календар 82% вірних УГКЦ, 62% вірних ПЦУ, 24% "просто православних", 21% "просто християн" і 20,5% вірних УПЦ (МП). Негативно — відповідно 5%, 11%, 23%, 9% і 61%.

Фото: Центр Разумкова

У Західному регіоні 66% відповіли, що відзначають християнські свята за Новоюліанським календарем, у Центральному — 24%, у Південному — 22,5%, у Східному — 20%.

Серед вірних УГКЦ 80% відзначають християнські свята за Новоюліанським календарем, 9,5% — залежно від обставин за Новоюліанським чи за Юліанським, 7% — лише за Юліанським.

Серед вірних ПЦУ — відповідно 39% за "новим календарем", 27% — залежно від обставин і 27,5% "за старим стилем".

75% респондентів- прихильників УПЦ (МП) заявили, що відзначатимуть свята за "старим стилем".

Фото: Центр Разумкова

Нагадаємо, Новоюліанський календар — вдосконалена форма Юліанського календаря. Він фактично співпадає з Григоріанським. Лише дата Великодня буде вираховуватися, як і раніше. Тому римо-католики і православні святкуватимуть Великдень у різні дні.

Раніше повідомлялося, що у травні цього року ПЦУ ухвалила рішення перейти на новий календар. У лютому аналогічне рішення ухвалила УГКЦ.

ТСН.ua з'ясовував, як змінилися дати церковних свят.

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