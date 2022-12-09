Як українцям спілкуватися з представниками “руського міра” за кордоном

Кілька місяців намагались адаптуватись у Бремені, але після випадку, що стався у червні, Анна стала шукати інше безпечне місце для свого сина.

“Ми поїхали відпочити на озеро і оскільки у сина була взагалі така соціальна ізоляція протягом тривалого часу, що він заскучав за спілкуванням. Проходили повз дві дівчинки, і він почув знайому мову. Це була російська, але син подумав, що вони українці. І він вигукнув: “Слава Україні!”, – пригадує Анна.

Дівчатка ніяк не відреагували, але за кілька годин до Анни підійшли їхні батьки. Вони таки розмовляли російською. Але виявились не українцями, а етнічними росіянами. “До нас підійшли два таких амбали, з яких один був напідпитку, і почали питати, як це ми наважились звернутись до їхніх дітей з нацистськими закликами. Цей чоловік сказав, що мій син – малий фашист. Далі було дуже багато образ”, – ділиться Анна.

Спочатку Анна намагалась бути ввічливою, але це лише розпалювало агресію чоловіка. Тоді вона дістала телефон і почала знімати його на камеру. “Я чекала, що він мене вдарить, якщо чесно. Мені вже було байдуже”, - каже Анна.

До бійки не дійшло: Анна припускає, що допомогла відеозйомка. Проте, найцікавіше почалось після сварки. Телеведуча оприлюднила відео у соцмережах, і на неї звалився шквал негативних коментарів від прибічників “руського міра”. Щойно сторінка в соцмережі виходила з блоку, як знову опинялася під атакою ботів. Анна вирішила звернутись в місцеву поліцію. “Ми відкрили два кримінальних провадження. Одне проти цього росіянина, а інше – проти хейтерів, які мені писали всяку гидоту в інтернеті, — ділиться Анна. Поліція мурижила мене півроку, і лише нещодавно прийшов лист. Мені сказали, що справу закрито. І мені дуже цікаво, на якому етапі ту справу закрито. У мене немає слів. Скільки було витрачено часу. Єдине, на що я сподіваюсь, що дуже багато людей побачили його обличчя, і це вплине на його працевлаштування, як мінімум”.

Зараз Анна тимчасово мешкає в Нью-Йорку. Син навчається у школі, у якій немає жодного росіянина, чому мама та син дуже радіють. Правда, на вулицях тут доволі часто можна почути російську. Та Анна, навчена гірким досвідом, обходить таких незнайомців десятою дорогою.

Анна Олицька з сином у Нью-Йорку

"Я просто роблю вигляд, що їх немає в нашому житті, – каже Анна. Це вже, знаєте, така захисна реакція. Я вважаю, треба триматись від них подалі. Ну навіщо мені витрачати свою енергію, свій настрій, своє життя на них?”

“Війна давно вийшла за межі України, – зауважує докторка психологічних наук Інна Чухрій. – Це дуже прикро, але українці, які шукають прихистку за кордоном, не можуть почуватись у безпеці. Бо прихильників російської ідеології можна зустріти ледве не по всьому світу. Уникати контакту з росіянами – не зовсім вірна тактика. Це бажання стати невидимим, воно схоже на гру у схованки з маленькими дітьми, які зариваючи собі очі думають, що ніхто їх не бачить. Проблема нікуди не зникне сама по собі”.

Що ж робити українським біженцям, які ходять всюди зі своїми відкритими душевними ранами, а в ці рани ще й намагаються плюнути прибічники російської ідеології?

Перш за все, шукати собі подібних. Наприклад, публічні акції, мітинги не лише впливають на політичну ситуацію, а й дають сили пережити складні часи. Відчувати силу згуртованості дуже важливо.

Не йти першим на конфлікт з агресивно налаштованими росіянами. Передусім дбайте про свою безпеку. Але й не мовчіть, фіксуйте факти приниження національної гідності, якщо стали свідками.

“Росіяни повинні розуміти, що вони діють неправильно. А це можна показати лише через публічне засудження, – каже Інна Чухрій. Це перше, що ви повинні зробити у разі неадекватної поведінки фанатика “руського міра”, – повідомити про це у правоохоронні органи".

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У кожній країні правоохоронна система діє за своїми правилами. Але завжди можна знайти волонтерів, які допоможуть заявити про правопорушення. Це не лише зробить маленький внесок в загальну політичну ситуацію, а й поліпшить психологічний стан ображеного українця. Відчуття, що ти не сидиш на місці, а протидієш несправедливості, надихає. Проте, будьте готові, що можете зіткнутись з нерозумінням та байдужістю місцевих.

“Іноземці не хочуть бути дотичними до болю війни. Це природньо. Люди намагаються робити вигляд, що проблеми немає, бо не хочуть так само відчувати цей біль, – пояснює Інна Чухрій. Саме це, швидше за все, і трапилось з німецькими поліцейськими, які не змогли допомогти Анні Олицькій".

Як же правильно поводитись, якщо до вас підійшли агресивні росіяни і ви опинились у розпалі сварки? Видихнути та спробувати зберігати внутрішню впевненість та спокій. Як би складно це не було.

“Якщо нападник в стані афекту, а ви приєднуєтесь до його афекту, ви автоматично включаєтесь в його гру, граєте за його правилами", – запевняє психотерапевтка.

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Найбільша та найчастіша помилка українців в такій ситуації – намагатись у чомусь переконати свого опонента. Сумний досвід майже дев’яти місяців війни доводить: це не має сенсу.

“Якщо людина з маніакальними очима кричить, що ми нацисти, я не думаю, що її можна зупинити або щось до неї донести. Якщо людина говорить такі жахливі речі, зрозуміло, що це не про психічне здоров’я. Немає сенсу переконувати людину, в якої психічні порушення або викривлені уявлення про життя, які не є загальноприйнятими людськими”, – каже психотерапевтка.

Після сутички з агресивними росіянами варто звернутись до психолога. Внаслідок такого потрясіння важливо виговоритись та не потрапити у пастку жертви. Адже зараз дуже поширений так званий віктімблеймінг – звинувачення жертви в тому, що вона сама винна, бо спровокувала нападника.

Часто українці бояться, що агресія, яку ми відчуваємо до “руського міра”, руйнує нас самих. Але це не так, заспокоює Інна Чухрій: "Справа у тому, що агресія буває двох видів. Конструктивна та деструктивна. Конструктивна – це агресія самозахисту. Та агресія, яка допомагає нам з вами виживати. Це те почуття, яке змушує матір захищати свою дитину. А от прибічників російської ідеології зараз охоплює деструктивна агресія. Це хвороблива знищувальна агресія, яка не приносить результату. Вона лише знищує їх самих зсередини".