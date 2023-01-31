Як українцям виїхати на лікування за кордон під час війни

За яких умов українці можуть виїхати за кордон на лікування, читайте в матеріалі ТСН.ua

Хто може виїхати за кордон на лікування

Міністерство охорони здоров'я України 27 січня 2023 року ухвалив постанову про виїзд українців на лікування за межі України.

Завдяки роз'ясненню Міністерства охорони здоров'я стало відомо, хто може отримати лікування за кордоном. Це пацієнти, які потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги та громадяни, які не можуть отримувати медичні послуги в Україні через те, що наразі, надання їх в Україні через війну значно обмежене.

Які документи потрібні для перетину кордону

Необхідність лікування за кордоном підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», яку заповнює лікар, який здійснює координацію пацієнтів в іншу країну.

Для перетину державного кордону потрібні будуть документи, що підтверджують право на виїзд та в’їзд в Україну, лист міністра охорони здоров’я України, що погоджений з іноземною стороною про перелік осіб, які можуть там лікуватися.

Хто може супроводжувати хворого за кордон

Виїзд хворих дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення — його батьків, чоловіка або дружини, дітей у тому числі усиновлених.

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