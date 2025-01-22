Як правильно оформити спадщину, перебуваючи за кордоном: пояснення Мін'юсту

Українці за кордоном повинні уважно слідкувати за термінами для подачі заяви на спадщину, що мають бути завершені протягом півроку.

Через війну багато українців змушені жити за кордоном, і питання спадщини стає актуальним. Багато з них стикаються з труднощами при оформленні спадкових прав, перебуваючи далеко від України.

Про це розповіли в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Як отримати спадок

В Україні оформити спадщину за довіреністю неможливо, тому є два варіанти подачі заяви на прийняття спадщини:

Особисто звернутися до нотаріуса.

Через пошту (при цьому підпис на заяві має бути засвідчений нотаріусом).

Якщо спадкоємець не може приїхати в Україну, він повинен:

Звернутися до нотаріуса або консульства України за кордоном для оформлення заяви.

Надіслати підписану заяву до нотаріуса в Україні для початку процесу спадкування.

Окрім того, важливо завершити ці дії протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. Якщо підпис на заяві засвідчений іноземним нотаріусом, його потрібно апостилювати або легалізувати в консульстві України.

Також переклад заяви з іноземної мови на українську має бути нотаріально засвідчений. Якщо звертатися до консульства України, заяву оформлять одразу українською мовою, і вона не потребуватиме додаткової легалізації.

Кому не обов'язково подавати заяву про спадщину

Заяву про прийняття спадщини не потрібно подавати, якщо спадкоємець є малолітнім, неповнолітнім, недієздатним або обмежено дієздатним, а також тим, хто проживав зі спадкодавцем, за умови, що вони не відмовляються від спадщини. Майно переходить цим особам автоматично.

Після завершення строку для подачі заяви, спадкоємець може звернутися до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину. Для цього нотаріус перевіряє факти смерті спадкодавця та наявність необхідних документів.

Процес отримання свідоцтва не має строкових обмежень, і можна здійснити його через представника за довіреністю.

Нагадаємо, після кібератаки відновили роботу важливі для ринку нерухомості та авто реєстри.

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