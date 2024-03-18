Як Україні отримати перевагу над нескінченим потоком гарматного м'яса з РФ: Сирський назвав відповідь

Генерал наголосив, що технології і технологічність – це запорука переваги українців над ворогом.

Українські Сили оборони працюють над рішенням, щоб отримати перевагу над противником, який має кількісну перевагу.

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал наголосив, що технології і технологічність – це запорука переваги українців над ворогом. І важливе місце тут посідають безпілотні системи.

За словами Сирського, розвиток застосування безпілотних систем – це його пріоритет на посаді головкома. У Збройних силах України за цей напрямок відповідає заступник Сирського, Герой України полковник Вадим Сухаревський.

Олександр Сирський і Вадим Сухаревський / Фото: Олександр Сирський

"Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень і забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління Сил оборони", – каже головком.

Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

"Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником. Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою.

Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових", – підсумував генерал Сирський.