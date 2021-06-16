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Як Україні подолати коронавірус і яку процедуру для цього доведеться робити щороку: відповідь лікаря

Як Україні подолати коронавірус і яку процедуру для цього доведеться робити щороку: відповідь лікаря

Associated Press

Коронавірус стає більш заразним і агресивним, важче почали хворіти діти.

Коронавірус мутує кожні 3-4 місяці і стає все агресивнішим, змінюються і симптоми COVID-19. Тому, щоб здолати пандемію, необхідно щороку проходити вакцинацію. Про це заявив керівник національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, наразі тривалість імунітету до коронавірусу достеменно не досліджена, тому "весь світ налаштовується на те, що вакцинація від COVID-19 стане щорічною подією в житті кожної людини".

"Ми бачимо, що кожні 3-4 місяці з'являються нові мутації, які стають більш агресивними, більш заразними, і шлях передачі стає легшим. Ба більше, ми бачимо, що клініка теж потихеньку змінюється", -  сказав лікар.

Також медик зазначив, що на початку пандемії діти хворіли в легкій, або безсимптомній формі, а  сьогодні вже перебіг захворювання ускладнився.

Водночас, за його словами,  коронавірус все-таки демонструє свою сезонність, тож літо значно знижує зростання захворюваності. А це шанс для України, щоб за цей період підготуватися і максимально вакцинувати своє населення.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 16 червня в Україні від коронавірусу вже щеплено 1 831 147 осіб.

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