Як Україні вдалося посунути російські кораблі з Криму: Плетенчук розповів деталі

Українські військові зуміли завдати суттєвих втрат російському флоту. І ці втрати не лише іміджеві. ЗСУ “мінуснули” в окупантів флагман, який вважався потужною бойовою одиницею.

Про це “Суспільному” розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

“Суттєвих втрат, і ці втрати не лише іміджеві. Тому що втратити флагман — це ж не лише назва і символ, це потужна бойова одиниця, це той корабель, для якого, в принципі, Чорне море було затісним, це океанічного класу корабель. Там екіпажу пів тисячі тільки було, персоналу штатно, і ще невідомо скільки було додатково. І він завдання мав виконувати дуже широкого спектра. І, окрім того, результат цих дій такий, що ворог втратив свої спроможності виконувати поставлені завдання в морі. Пам'ятаєте, як вони перекривали рух цивільним суднам, намагалися створити такі умови, фактично економічної блокади нашої країни? Зараз їх в морі просто не можна спостерігати”, - наголосив Дмитро Плетенчук.

Водночас окупанти за час війни втратили фактично третину свого бойового складу, який складався з понад 80 одиниць.

“Загалом бойовий склад був понад 80 одиниць, третина з них фактично вже не існує. І те саме стосується, наприклад, десантних спроможностей. Це дуже показовий кейс. Великі десантні кораблі не випадково називаються великими, це реально потужні одиниці. Їх вони втратили фізично чотири одиниці. Тобто це ті, які знищено, і залишається в строю п’ять. Тобто, якщо брати компоненту, яка відповідає за амфібійні операції, то вона фактично виведена з ладу”, - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, що удар по флагману чорноморського флоту РФ крейсеру "Москва" був не першою спробою Сил оборони України знищити російський корабель.

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