Як українська ППО знищила ракети з російських винищувачів: деталі

Ворог продовжує завдавати ударів по українських населених пунктах.
Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів наших позицій, ворог застосував і 3 авіаційних, і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.
По Одещині ворог завдав одного ракетного удару. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети Х-59, класу "повітря - поверхня". Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.
Водночас ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.
Нагадаємо, 27 вересня Росія "намалювала" та опублікувала результати своїх "референдумів" у чотирьох областях України.