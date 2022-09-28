Як українська ППО знищила ракети з російських винищувачів: деталі

Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів наших позицій, ворог застосував і 3 авіаційних, і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

По Одещині ворог завдав одного ракетного удару. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети Х-59, класу "повітря - поверхня". Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

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Водночас ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.

Нагадаємо, 27 вересня Росія "намалювала" та опублікувала результати своїх "референдумів" у чотирьох областях України.

Звернення Зеленського за 27 вересня: Просуваємось вперед і звільняємо нашу землю