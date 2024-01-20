Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції (відео)

На Бердянському напрямку ЗСУ відбили позицію, яку ненадовго зайняли росіяни. Допоміг їм у цьому БпЛА, яким відпрацював оператор підрозділу Булава з ОПБ ім. Б.Хмельницького.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції

"Дрон скинув вибухівку і мінуснув кількох окупантів. Після чого оператор вирішив не повертатися на базу, а продовжив ганятися за окупантами, які почали тікати полем. Бій дрона проти нечисті фільмував Mavic з телевізійною камерою. В результаті втечі окупантів, наші бійці повернули свою позицію", – зазначається у повідомленні.

Раніше за допомогою FPV-дрони українські бійці уразили групу ворожої піхоти. Ймовірно, двоє російських військових знешкоджені.

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