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Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції (відео)

Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції (відео)

FPV-дрони / Фото: Forbes. Україна

Ворог зазнав втрат у живій силі.

На Бердянському напрямку ЗСУ відбили позицію, яку ненадовго зайняли росіяни. Допоміг їм у цьому БпЛА, яким відпрацював оператор підрозділу Булава з ОПБ ім. Б.Хмельницького.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції 

Як українські бійці одним дроном вибили окупантів із зайнятої позиції 

"Дрон скинув вибухівку і мінуснув кількох окупантів. Після чого оператор вирішив не повертатися на базу, а продовжив ганятися за окупантами, які почали тікати полем. Бій дрона проти нечисті фільмував Mavic з телевізійною камерою. В результаті втечі окупантів, наші бійці повернули свою позицію", – зазначається у повідомленні.

Раніше за допомогою FPV-дрони українські бійці уразили групу ворожої піхоти. Ймовірно, двоє російських військових знешкоджені.

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