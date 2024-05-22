Як український морський дрон запускає по позиціях росіян реактивні снаряди: в Мережі показали відео

В Мережі показали, як український морський дрон запускає реактивні снаряди по Кінбурнській косі. Такі системи можна вдало застосовувати під час “тарану” російських кораблів, за 200-300 метрів до зіткнення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Якщо застосовувати такий засіб просто для того, щоб “покошмарити” позиції противника – то навіть він не допоможе. На відео чітко видно катастрофічний розліт зі збільшенням відстані польоту снаряда. Але, на ближніх дистанціях вони йдуть досить кучно. Фактично, ці системи можна застосовувати при таранах російських кораблів, за 200-300 метрів до зіткнення, відстрілюючи боєкомплект, тим самим не завдаючи критичних пошкоджень кораблю, які можуть призвести до затоплення, але нейтралізуючи можливість підбити морський дрон при зближенні з палуби”, - пояснив Олександр Коваленко.

Як український морський дрон запускає по позиціях росіян реактивні снаряди

За його словами, шість 122-міліметрових реактивних снарядів влаштують ще той переполох на палубах окупантів. Після чого дрон досягне своєї мети.

“А якщо залп буде з двох дронів одночасно? “Китайський Новий рік” навіть на БДК проекту 775 гарантовано. Крім того, на малих дистанціях, такий обстріл реактивними снарядами з касетною бойовою частиною може бути ефективним по аеродромах у прибережній зоні. Загалом, креатив заліковий, головне - застосовувати з розумом”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що російські окупанти за три тижні поточного місяця застосували 249 дронів камікадзе Shahed-131/136.

Читайте також: