Як українському біженцю не стати жертвою торгівлі людьми: поради експерта

За даними Міжнародної організації з міграції, від 1991 року понад 300 тисяч українців потрапили до рук торгівців людьми.

Представництво Євросоюзу спільно з Міжнародної організацією з міграції (МОМ) розпочало співпрацю щодо поінформування населення України про безпечну внутрішню міграцію, щоб підвищити обізнаність громадян, які рятуються від війни.

Понад сім мільйонів українців мігрували всередині країни, тобто залишили свій дім і переїхали до іншої області, свідчать дані Міжнародної організації з міграції, повідомляється у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Біженці – це слово вже стало звичним у нашому лексиконі за понад два місяці війни. Ці українці стикаються з величезною кількістю матеріальних і психологічних проблем. Цією вразливістю можуть скортистатися злочинці. Прикладів стає все більше. 56-річний мешканець Харкова Олег розповів, що від кінця лютого відбуваються дуже страшні речі – знищуються будівлі, вбивають ні в чому невинних.

В Олега дуже велика родина і він завжди міг забезпечити своїх дітей та дружину усім необхідним. Чоловік працював за кордоном та, коли почалася війна, виїхати на роботу стало неможливим. «Тому ми всі переїхали до іншої області, де ми отримали посвідчення вимушено переміщених осіб та отримали соцвиплати», - поділився своїм Олег.

Та цього катастрофічно не вистачало. Таким чином, Олег сумлінно шукав роботу, але охочих брати 56-річного чоловіка не було. Втім, одного дня йому нібито пощастило. «Ідучи містом, я натрапив на оголошення, що шукають чоловіків. Я зателефонував і дізнався про умови – мені сказали, що звичайна робота – треба просто розвантажувати вантажівки з гуманіарною допомогою, сортувати її», - розповів мешканець Харкова.

Оплату обіцяли видавати щодня, що потішило чоловіка, проте дещо і насторожило. Коли він прийшов до роботодавців – йому заявили: «Сказали, що я маю здати всі свої документи – паспорт та посвідку з вимушено переміщеної особи».

То ж тепер виникає запитання – навіщо роботодавцям документи і чи можна їх надавати біженцям? Ірина Мидловець працює у програмі допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні. За її словами, такі ситуації зараз дуже поширені, адже біженці у вразливому стані, бо втратили домівку, близьких, чим радо користуються торгівці людьми: «Наприклад, коли людина працевлаштовується десь на роботу чи якщо людина виїжджає і наприклад шукає житло – їй кажуть – нам потрібно тебе зареєструвати, тому будь ласка, віддай нам свій паспорт».

Також часто викрадають документи під час перетину кордону. Коли перевізники збирають ваші паспорти нібито для прикордонників, пам’ятайте – нікому, окрім офіційних осіб свої документи надавати не можна, адже без них вашу особу неможливо встановити, відтак і прав у вас жодних немає. Водночас злодії можуть маніпулювати вами різними способами, отримавши ваш паспорт.

Дуже важливо тримати свої документи завжди при собі, не забудьте сфотографувати їх і надіслати на свою електронну скриньку. Такі прості правила можуть зберегти ваше життя, адже за даними Міжнародної організації з міграції, від 1991 року понад 300 тисяч українців потрапили до рук торгівців людьми.

В ефірі Сніданку з 1+1 Ремі Дюфло, заступник голови Представництва ЄС в Україні, назвав п’ять головних правил, яких мають дотримуватися внутрішні біженці. Вони розроблені спільно з Міжнародною організацією з міграції.

документи, що засвідчують особу. Потрібно надавати їх тільки офіційним органам влади і їхнім працівникам. Також слід мати електронну копію, які можна не передавати нікому.

транспорту. Ви маєте знати куди транспорт прямує, повідомте про це своїх друзів, родину.

допомога. Якщо ви мігрант, то маєте право на допомогу. Її надають у багатьох місцях, але пам’ятайте, що приймати її треба від тих, кого можна визначити як представників конкретної організації.

взаємодія, коли слід обережно ставитися до незнайомців і не вступати в контакт із тих, хто викликає підозру.

правило комунікації. Повідомляйте своїх родичів, друзів, знайомих про те, де ви перебуваєте, які можливі зміни маршруту. Також встановіть пароль, промова якого означатиме, що ви у небезпеці.

Додатково до цих головних правил люди мають знати телефон, на який можна затеефонувати від 8:00 до 20:00 із запитаннями, порадами і сумнівами – 527.

Від 1991-го українці неодноразово ставали жертвами торгівлі людьми. Від початку цієї війни ризик ще більше зростає.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527передусім