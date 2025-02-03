Денісова розповіла, як уникнути порушень під час проходження ВЛК після 5 лютого

Призовники можуть подати запит на проходження ВЛК через "Резерв+" і пройти медкомісію в зручний для себе час.

Військовозобов'язані, які ще не пройшли ВЛК до 5 лютого, можуть скористатися новими можливостями для оформлення проходження медкомісії.

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова, передає Еспресо.TV.

За її словами, останні зміни, внесені Кабінетом міністрів, дозволяють призовникам самостійно подати запит на проходження ВЛК, навіть якщо їм вже була вручена повістка від ТЦК та СП.

Зокрема, Людмила Денісова зазначила, що можна скористатися мобільним застосунком "Резерв+", щоб подати запит через Єдиний реєстр призовників.

"Якщо людина, використовує застосунок "Резерв+", то вона може зайти в Єдиний реєстр призовників, військовослужбовців та резервістів, створити там свій електронний кабінет, оновити всі дані і там зробити запит", — розповіла вона.

Правозахисниця підкреслила — важливо, що якщо призовнику призначили проходження ВЛК, наприклад, на 15 лютого, але він до цього встиг подати запит, це не буде порушенням, навіть якщо він прийде на медкомісію пізніше. Запит буде визнаний як виконаний, а військовозобов'язаний зможе пройти ВЛК в зручний для себе час, коли буде сформована електронна черга.

Нагадаємо, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук.

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