Як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців

Як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців

Війна в рази збільшила кількість внутрішніх переміщень.

Багато хто зараз живе або проводить час в спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців.

Велике скупчення людей, відсутність сталого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб.

Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.

МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

Пам'ятайте, що усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань, мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.

Нагадаємо, зважаючи на складні обставини, у яких опинилися багато українців у зв’язку з військовою агресією РФ, уряд вніс зміни до постанови КМУ № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», передає Урядовий портал.