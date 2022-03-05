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Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад

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Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад

Pexels

За можливості слід обмежити вживання цукру та полоскати рот водою після солодких напоїв.

У зв’язку з обмеженим доступом до стоматологічної допомоги населення у різних регіонах України в період воєнного стану та бойових дій з боку РФ, важливо профілактувати та запобігати розвиткові стоматологічних захворювань.

Про це інформує Центр громадського здоров'я. 

Щоб робити, щоб уникнути стоматологічних захворювань?

  • Чистити зуби 2 рази на день протягом не менше двох хвилин. Батьки мають простежити за тим, щоб їхні діти робили так само.
  • Полоскати водою рот після кожного приймання їжі.
  • За можливості обмежити вживання цукру та полоскати рот водою після солодких напоїв.
  • Зменшити вживання вуглеводів.
  • Не гризти горіхи, не відкривати банки, не перекушувати нитки, пластик тощо. Це може призвести до травм та сколів.
  • Не комбінувати дуже холодні і дуже гарячі продукти. Це провокує мікротріщини емалі.
  • Уникати переохолодження, довгий час перебування на протязі.
  • При пошкоджені слизової оболонки рота прополоскати антисептичним розчином, прикласти гель з антисептиком.

Якщо у вас виникли набряки внаслідок запалення в ділянці причинного зуба необхідно звернутися за стоматологічною допомогою. Не маєте такої можливості? Нижче перелік порад залежно від симптомів.

  • Якщо зуб болить від потрапляння їжі, холодного або гарячого, і біль не проходить протягом кількох годин, то необхідно випити будь-яке знеболювальне (кетанов, солпадеїн, дексалгін, аналгін — 1-2 таблетки). Якщо у зубі є карієс і каріозна порожнина, покладіть у неї шматочок таблетки або вату, змочену розчином анальгіну, камістад гелю, вебіденту або лідокаїну.
  • Якщо зуб болить при накушуванні, необхідно випити протизапальний засіб. Це може бути німесил, німід, ібупрофен, ібупром (по 1 таблетці 2 рази на день вранці та ввечері) і робити ротові ванни з розчином соди (1/2 чайної ложки соди на склянку теплої води, набрати розчин у рот і утримувати біля хворого зуба).
  • Якщо боляче при накушуванні на зуб і біля зуба починається припухлість ясен, то необхідно одразу проконсультуватися із лікарем. Він призначить вам антибіотики, протизапальні засоби, антигістамінні препарати тощо.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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