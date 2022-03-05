Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад

Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад

За можливості слід обмежити вживання цукру та полоскати рот водою після солодких напоїв.

У зв’язку з обмеженим доступом до стоматологічної допомоги населення у різних регіонах України в період воєнного стану та бойових дій з боку РФ, важливо профілактувати та запобігати розвиткові стоматологічних захворювань.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Щоб робити, щоб уникнути стоматологічних захворювань?

Чистити зуби 2 рази на день протягом не менше двох хвилин. Батьки мають простежити за тим, щоб їхні діти робили так само.

Полоскати водою рот після кожного приймання їжі.

За можливості обмежити вживання цукру та полоскати рот водою після солодких напоїв.

Зменшити вживання вуглеводів.

Не гризти горіхи, не відкривати банки, не перекушувати нитки, пластик тощо. Це може призвести до травм та сколів.

Не комбінувати дуже холодні і дуже гарячі продукти. Це провокує мікротріщини емалі.

Уникати переохолодження, довгий час перебування на протязі.

При пошкоджені слизової оболонки рота прополоскати антисептичним розчином, прикласти гель з антисептиком.

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Якщо у вас виникли набряки внаслідок запалення в ділянці причинного зуба необхідно звернутися за стоматологічною допомогою. Не маєте такої можливості? Нижче перелік порад залежно від симптомів.

Якщо зуб болить від потрапляння їжі, холодного або гарячого, і біль не проходить протягом кількох годин, то необхідно випити будь-яке знеболювальне (кетанов, солпадеїн, дексалгін, аналгін — 1-2 таблетки). Якщо у зубі є карієс і каріозна порожнина, покладіть у неї шматочок таблетки або вату, змочену розчином анальгіну, камістад гелю, вебіденту або лідокаїну.

Якщо зуб болить при накушуванні, необхідно випити протизапальний засіб. Це може бути німесил, німід, ібупрофен, ібупром (по 1 таблетці 2 рази на день вранці та ввечері) і робити ротові ванни з розчином соди (1/2 чайної ложки соди на склянку теплої води, набрати розчин у рот і утримувати біля хворого зуба).

Якщо боляче при накушуванні на зуб і біля зуба починається припухлість ясен, то необхідно одразу проконсультуватися із лікарем. Він призначить вам антибіотики, протизапальні засоби, антигістамінні препарати тощо.