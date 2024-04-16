Як уникнути відключень світла: до українців звернулися з важливим проханням

Українців закликають щодня ощадливо споживати електроенергію від 19:00 до 22:00 - це допоможе уникнути масових відключень світла.

Це йдеться в заяві НЕК "Укренерго".

Зазначається, що зараз енергетики одночасно працюють над двома важливими завданнями: ліквідацією наслідків масованих ударів російської армії та підготовкою до наступного опалювального сезону. Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий.

"Через це всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції "Укренерго" працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію", – пояснюють в компанії.

В період пікового споживання - від 19.00 до 22.00 просять уникати використання таких приладів як обігрівач, бойлер, тепла підлога, пральна машина, кондиціонер тощо. Також не слід одночасно вмикати декілька приладів, які збільшують навантаження на мережі. Зокрема, це електрочайник, кавоварка, праска, фен для волосся, тощо. Крім того, рекомендується виймати кожен зарядний пристрій з розетки після використання, а також скоротити використання електроенергії пристроями в режимі сну.

Як повідомлялося, у Міненерго оцінили ймовірність масових відключень світла. Зазначається: поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Втім, невідомо, чого очікувати від ворога, а також які можуть бути наслідки можливих атак агресорки Росії.

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